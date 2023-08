Größte Quali-Weite der Geschichte

Bereits am ersten Wettkampftag der WM steht an diesem Samstag die Qualifikation im Diskuswurf auf dem Programm. Lukas Weißhaidinger wirft in der B-Gruppe um 20,43 Uhr. Aus beiden Gruppen kommen zwölf Athleten ins Finale am Montagabend. Manches Mal hat der Oberösterreicher bei Großveranstaltungen in der Qualifikation eine Zitterpartie überstehen müssen. Nicht aber im Vorjahr in Eugene. Da hatte er gleich im ersten Versuch mit 66,51 m alles klar gemacht. Dafür lief es dann im Finale nicht nach Wunsch, wo er mit 63,98 m nur Zehnter wurde. Diese WM-Enttäuschung und auch den EM-Flop von München 2022 (Neunter) will er in Budapest unbedingt ausmerzen.