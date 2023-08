Lokale, über die man spricht: Knappenhof

Genau so stellt man sich das idealtypische Landhaus an der Rax vor: schönbrunnergelbes Mauerwerk, grüne Fensterläden, ein trutziger Giebel aus dunklem Holz, dazu ein weiter Blick von der Terrasse vor dem Haus über eine dicht bewaldete Berglandschaft. Der KNAPPENHOF gehört inzwischen zu den beliebtesten Adressen in Reichenau (NÖ) und Umgebung.