Kneissl zieht russische Einöde den Malediven vor

Kneissl: „Ich wohne nicht in Petruschowo“

Kneissl stellte klar, dass das Haus, in dem sie in Petruschowo wohnt, nicht ihr ständiger Wohnsitz ist. „Ich wohne nicht in Petruschowo. Ich habe dort nur ein kleines Haus gemietet, eine rustikale Hütte. Jetzt weiß die ganze Welt, wo mein Haus ist“, fügte die ehemalige Spitzendiplomatin hinzu.