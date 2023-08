„Krone“-Fest: Die Bühnen und die Vorfreude wachsen

Am Urfahraner Marktgelände laufen die Arbeiten für das „Krone“-Fest auf Hochtouren, der Aufbau der Bühnen ist im vollen Gange. Auch die Einsatzkräfte planen die letzten Details, bevor’s dann am Freitag in Linz mit Stars wie Alvaro Soler, Spider Murphy Gang, Chris Steger und den Nockis losgeht.