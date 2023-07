Rock’n’Roll auf bayerisch: „Das ist Energie pur!“

„Das ,Krone’-Fest ist für mich ein wichtiges Sprungbrett für meine Solokarriere und meine Premiere in Linz - voll cool“, freut sich die Sängerin. Mitbringen wird sie Jonas an den Drums und Niklas an der Gitarre - ihre neue Band. Und natürlich nigelnagelneue Songs wie „Love is a Circus“, in dem sie toxische Liebe besingt: „Probleme auf musikalische Art und Weise zu verarbeiten, ist total schön.“ Und ja: Auch ihre ausdrucksstarke Stimme ist das.