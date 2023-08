Abenteuerliche Rechtfertigungen eines Schleppers

Nur ja niemanden im Regen stehen lassen!

Nur vier Tage später traf er in Ungarn einen Freund aus Deutschland, natürlich rein zufällig. „Er hat mich gefragt, ob ich zehn, zwölf Leute 200 Kilometer weit führen kann und mir dafür 1500 Euro angeboten.“ Weil er Kokain geschnupft hatte, sei er gefühlsmäßig beeinträchtigt gewesen und habe zugesagt. In einem Waldstück warteten 20 Türken. „Ich habe ein paar einsteigen lassen und bin losgefahren.“ Nach 500 Metern hielt A. an. „Die Leute im Regen haben mir leid getan.“ Also rein mit ihnen allen, und mit zwölf Erwachsenen, fünf Buben und drei Mädchen an Bord konnte es losgehen Richtung Wien.