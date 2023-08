Bewaffnete Frau mit Polizei-SUV unsanft gestoppt

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag in North Bellingham auf Long Island in der Nähe von New York City. Ein Tankstellenbesitzer wählte den Notruf, nachdem er auf die 33-Jährige aufmerksam geworden war. Als die Polizei eintraf, feuerte sie in die Luft und hielt sich die Pistole schließlich an die eigene Schläfe.