Wilde Schlägerei nach Streit wegen Überholmanöver

Eine Meinungsverschiedenheit wegen Überholmanövern führte am Samstagabend in Seefeld in Tirol zu einer heftigen Rauferei mit gleich mehreren Beteiligten. Ein Afghane (26) erlitt dabei derart schwere Verletzungen, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Auch in Wörgl (Bezirk Kufstein) wurde ein Mann spitalreif geschlagen.