Aus einer alten Volksschule wird eine moderne KiTa

In der Volksschule Annabichl in der Klagenfurter Dammgasse wurde der Betrieb eingestellt. Ab dem neuen Schuljahr im Herbst dieses Jahres werden die knapp 100 Schüler den Bildungscampus Nord besuchen, der rund 500 Meter entfernt in Richtung Innenstadt liegt, und in dem Volks- und Mittelschule unter einem Dach vereint sind.