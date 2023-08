„Die ganze Region redet über Fußball“

Mit der aktuellen Situation ist der Klub natürlich hochzufrieden. Doch was den Obmann sogar fast noch mehr freut als die Punkte: „Man merkt eine richtige Aufbruchstimmung in der Region. Überall wird über Fußball und uns geredet - das ist richtig schön.“ Nach zwei Titeln in Folge ist man im Klub das Gewinnen ja gewohnt. Daher mahnt Bichler vor einer zu großen Euphorie: „Man darf nicht vergessen: Wir sind ein Aufsteiger. Bis Winter wollen wir so gut es geht punkten, dann analysieren wir und schauen, was möglich ist.“