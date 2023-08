Verfolgungsjagd mit mehreren Streifen und 200 km/h

In Schlüßlberg gestoppt

Das ganze zog sich vom Grenzübergang Suben auf der A8 bis zur Abfahrt Wels Nord, auf der A25 sowie später auf der B137. In Schlüßlberg konnten die Beamten den 38-Jährigen endlich anhalten: Ein Streifenwagen stellte sich quer über die Fahrbahn und zwang den Franzosen so zum Stopp.