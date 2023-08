Wenn 130 Laster die Erde zum Beben bringen

Menschen mit und ohne Behinderung sowie ganze Familien bestaunten die Trucks auf dem Bauernmarktgelände in Faak, nutzten die Chance zur Konvoifahrt in den bis zu 680 PS starken Zugmaschinen. Die Fahrer und ihre neuen Co-Piloten kamen von überall. Rudi aus Maria Saal, seit seiner Geburt spastisch, war bisher jedes Jahr dabei. „Das auszulassen, das können wir uns nicht leisten, es bedeutet ihm so viel“, sagt Mama Sonja. Eine Familie kam aus Zell am See, weil die sechsjährige Tochter unbedingt in einen Lkw wollte.