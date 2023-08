Wirte-Ärger wegen „Totalsperre“ in der Wachau

Ist die B 33 ausgerechnet an einem der am meist frequentiertesten Wochenenden des Jahres in der Wachau gesperrt? Dieses Gerücht breitete sich zumindest gestern in der Früh rasend schnell aus. Vor allem Wirte fielen aus allen Wolken, als sie dann selbst entsprechende Straßenschilder bei Mautern und Aggsbach-Dorf stehen sahen. „Weil ich keinerlei Informationen erhielt, musste ich eine Feier mit 180 Gästen aus Wien absagen, da diese den Umweg von eineinhalb Stunden zeitlich nicht in Kauf nehmen konnten“, schildert der Rührsdorfer Heurigenbetreiber Bernd Pulker.