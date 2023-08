Die Dreizinthörner in Flammen

Von unserem Leserreporter Armin C. aus Salzburg bekamen wir dieses Bild eines seltenen Naturschauspiels zugeschickt: Durch den Sonnenuntergang sieht es so aus, als stünden die sogenannten Dreizinthörner in Flammen. Er zitiert hierzu ein Alpenvereinsjahrbuch aus dem Jahr 1986: „Vom Tal der Leoganger Ache aus blickt der Betrachter auf einen Berg, der wie ein Zinnengekrönter Wachturm die Szenerie beherrscht: das Dreizinthorn. Es bildet die Südwestecke des Gebirgsstockes. Seine Felsflanken stürzen scheinbar unersteiglich auf die Schuttkegel und Almböden hinab. Die Gipfelformation besteht aus aufeinandergetürmten Felsblöcken.“ Danke für diese Zusendung!