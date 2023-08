Nach Böllerwurf: Entrup kehrt zu Rapid zurück!

Den Stempel des „Regionalliga-Stürmers“ (via Marchfeld ging’s im Sommer zu Hartberg) hat Entrup, noch mit magerem 100.000-Euro-Marktwert ausgestattet, abgelegt. „Ich will Leistung bringen, egal in welcher Liga. Es läuft bei mir jetzt augenscheinlich sehr gut, die Spielweise von Hartberg kommt mir entgegen.“ Fünf Scorerpunkte in drei Matches sprechen für ihn.