Darum rüstet jetzt der „Frontstaat“ Polen auf

Frontstaat. Mit diesem einen Wort lässt sich das Gefühl Polens beschreiben. Das Land grenzt im Süden an die Ukraine, im Osten an Belarus und im Norden durch die Exklave Kaliningrad auch an Russland. Polen hat fast zwei Millionen ukrainische Flüchtlinge im Land, über das Land läuft der Waffentransport in die Ukraine.