Cornelia Schweiner will für SPÖ ins EU-Parlament

EU-Parlament statt steirischer Landtag: Diesen politischen Umzug plant die 43-jährige Cornelia Schweiner. Sie verkündete am Freitag, sich dem SPÖ-internen Hearing in der Steiermark zu stellen. Die Bundesliste wird dann beim Parteitag im November entschieden. Als große Landesorganisation hoffen die Steirer stark auf einen wählbaren Listenplatz. Was ebenfalls für Schweiner spricht: Sie hat den neuen Bundesvorsitzenden Andreas Babler von Anfang an unterstützt.