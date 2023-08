Frau entdeckt grünen Frosch in ihrer Spinatpackung

Freiheit für den Frosch

In einem Fernsehbericht wurde das Foto des Tieres in seinem nicht so üblichen Lebensraum eingeblendet. Der Frosch soll sich noch bewegt haben, vermeldet die Frau. Sie hat den Biospinat inklusive Frosch so schnell sie konnte wieder in den Supermarkt gebracht - vor Ort haben die Angestellten den Frosch dann schließlich freigelassen. Natürlich bekam die Amerikanerin auch ihr Geld zurück.