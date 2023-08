Bologna will 20 Mio.! Inter macht bei Arnie ernst

Comeback

Zu Inter Mailand, einer der besten europäischen Adressen, hatte es Arnautovic schon einmal geschafft, und zwar 2009/10. In dieser Spielzeit holten die Norditaliener das Triple aus Meisterschaft, Cup und Champions League, wobei es der zu Saisonbeginn verletzte Österreicher nur auf drei Einsätze in der Serie A brachte und in Cup und Champions League Zuschauer blieb.