Erneut Erdbeben in der Südtürkei: 23 Verletzte

Nach wie vor katastrophale Zustände in Erdbebenregion

Obwohl Behörden und Hilfsorganisationen mobilisieren, was sie können, hat sich an der Situation der Erdbebenopfer in der syrisch-türkischen Katastrophenregion ein halbes Jahr nach den Erdstößen kaum etwas geändert. „Es steht nichts mehr“, schilderte Sarah Easter, Nothilfe-Referentin von CARE Österreich und Deutschland, vor wenigen Tagen im Gespräch mit der APA.