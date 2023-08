Burgstallers Serie reißt nach 289 Tagen

Thorsten Schick lässt sich nach dem 0:0 seine Zuversicht nicht nehmen: „Wir sind in dieser Saison weiterhin ungeschlagen. Wenn wir so weiter machen, werden wir am Sonntag in der Liga Hartberg schlagen und kommende Woche auswärts gegen Debrecen weiter kommen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen.“