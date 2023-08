Deutsche Wanderer mit Hubschrauber geborgen

Der 58-Jährige und seine 55-jährige Ehefrau waren am Donnerstag im Gemeindegebiet von Matrei in Osttriol zwischen dem sogenannten Hohen Tor und dem Gipfel der Blauspitze unterwegs, als sie vom markierten Weg abkamen und in steiles, unwegsames Gelände gerieten. Da die Urlauber es nicht mehr weiter schafften, setzten sie am späten Nachmittag einen Notruf ab.