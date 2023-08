„Grundsätzlich war das Spiel von uns in Ordnung“

Zoran Barisic (Rapid-Trainer): „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Es hat in gewissen Situationen die Präzision gefehlt, auch in der Ballmitnahme waren wir manchmal nicht sauber. Das kann passieren, auf diesem Niveau ist es natürlich schade, weil es unser Ziel gewesen ist, mit einem Vorsprung ins Rückspiel zu gehen. Das ist uns leider Gottes nicht geglückt und deshalb bleibt es spannend. Wir müssen in einigen Situationen mit dem Ball cooler, relaxter umgehen, es präziser zu Ende spielen und wenn wir dann vor der Kiste stehen auch konsequent den Abschluss suchen.“