Bub fiel in Bach, Vater verletzte sich bei Rettung

Bub verlor Bewusstsein

Der 11-Jährige verlor auf dem sehr nassen und rutschigen Holzuntergrund die Kontrolle über sein E-Bike, fiel nach rechts um und stürzte etwa drei Meter in den Rettenbach ab. Dabei stieß er mit dem Kopf gegen einen Felsen, verlor kurzzeitig das Bewusstsein und wurde in dem stark wasserführenden Bach abgetrieben. Der 41-jährige Vater reagierte geistesgegenwärtig. Er versuchte auf schnellstem Wege zu seinem Sohn zu gelangen und lief in den Wald in Richtung Rettenbach.