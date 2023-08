Wildkarpfen auf überfluteter Wiese gefangen

Nicht nur Menschen sind Leidtragende der schweren Unwetter, auch viele Tiere. Zahlreiche Bäche und Seen sind über die Ufer getreten und haben unzählige Fische mitgerissen. In der Gemeinde Eberndorf sitzen derzeit etwa zahlreiche große Wildkarpfen in einem überfluteten Feld fest. „Sie wurden über den Seebach aus dem Gösselsdorfer See geschwemmt“, erklärt Gemeindevorstand Matthias Burtscher.