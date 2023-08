Alarm! „Greenhorns“ brachen in Lagerhaus ein

Erfolg nach Misserfolg

Aber von Anfang an: Die „Greenhorns“ versuchten zunächst eine Eisentür aufzuzwängen, um in den Silobereich des Lagerhauses zu gelangen. Nach dem kläglich gescheitertem Versuch kamen sie auf die nicht unbedingt gefühlvollere Idee, eine Fensterscheibe einzuschlagen, was auch prompt in einem ersten Erfolgserlebnis gipfelte – die Kriminellen kletterten folglich ins Innere des Silos.