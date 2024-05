Offiziell! Müller und Kroos dabei, Hummels fehlt

Für Verwunderung und auch Fan-Ärger sorgte schon in den vergangenen Tagen die Entscheidung, Hummels trotz starker Leistungen nicht zu berufen, während Robin Koch von Eintracht Frankfurt an seiner Stelle im EM-Kader steht. „Natürlich waren es keine schönen Gespräche mit Mats, Leon und Co. Ihnen mitzuteilen, dass sie nicht bei der Heim-EM dabei sein werden, war schwer. Sie waren natürlich sehr enttäuscht. Aber ich musste eine Entscheidung treffen. Es waren aber keine bösen Gespräche“, so Nagelsmann.