Kokain aus Südamerika: Polizei sprengt Drogenbande

Alles begann mit einem „kleinen“ Straßendealer, der Kokain und Heroin in einem Klagenfurter Club an den Mann bringen wollte. Nach dem Hinweis eines Türstehers klickten für den 23-Jährigen die Handschellen. „Zu diesem Zeitpunkt ahnten aber wir noch nicht, welche Dimensionen dieser Zugriff annehmen würde“, so Chefinspektor Gottlieb Schrittesser vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt im Gespräch mit der „Krone“.