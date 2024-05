Kapitän Trimmel bleibt bei Union weiter an Bord

Trimmel kommt auf insgesamt 332 Einsätze für Union und hatte erheblichen Anteil am Aufstieg in die Bundesliga sowie der Qualifikation für die Conference-, Europa- und Champions League. „Gemeinsam haben wir mehr erreicht, als ich mir je erträumt hätte“, sagte der Burgenländer in einer Vereinsmitteilung. Aktuell droht dem Hauptstadt-Club der Absturz in die 2. Bundesliga. Selbst mit einem Sieg am Samstag gegen Freiburg ist der Tabellen-16. auf Schützenhilfe der Konkurrenz angewiesen, um noch den direkten Klassenerhalt zu schaffen.