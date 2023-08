Buhrufe für Manker: Schauspielerin nicht bezahlt?

Keine Bezahlung für Schauspielerin

Was genau einen Abend lang hielt: Am Mittwoch trat Schauspielerin Anna Werner Friedmann am Anfang des Stücks vors Publikum. Es sei ihre letzte Vorstellung – Manker soll sie aus persönlichen Befindlichkeiten nicht bezahlt haben. Das Publikum quittierte die Nachricht hernach mit Buhrufen für den Skandal-Regisseur. Der wiederum Klage wegen Verleumdung und übler Nachrede einreichen will. Manker spricht von Rache, weil er eine private Casting-Reise nach Berlin nicht bezahlen wollte. Gagen seien immer zum 15. überwiesen worden.