Nach dem Ultimatum: „Theaterfriede“ am Semmering

Im Theater endet der dritte Akt meistens in der Katastrophe. Doch am Semmering dürfte jetzt das Gegenteil der Fall sein: Nach einem tumultartigen Donnerstag und der totalen Eskalation am Freitag, nach der der Hotelbesitzer sogar ins Spital musste, ging am Samstag alles glatt über die Bühne. Heimlicher Held der Geschichte dürfte Bürgermeister Hermann Doppelreiter sein. Nach eigenen Angaben will er den Frieden zwischen den Streitparteien - Paulus Manker auf der einen Seite, Südbahnhotel-Chef Christian Zeller auf der anderen - ausverhandelt haben.