Neue „saulustige“ Komödie „Rehragout-Rendezvous“

Ja, mei, wenn die Omi das Handtuch bzw. das Küchenhangerl wirftWeg ist sie, in eine Weiber-WG ist sie gezogen - und hat den Eberhofer Franz (Sebastian Bezzel) im häuslichen Chaos zurückgelassen. Was noch nicht das Allerschlimmste ist: Seit die Susi (Lisa Maria Potthoff) Karriere in der Gemeinde macht, gar als Interimsbürgermeisterin, schwächelt die Libido des Dorfsheriffs beträchtlich - und zur toten Hose kommt nun auch noch ein mörderisch-grausliches Puzzle an Körperteilen, die auf einem Acker ans Licht drängen. Ranhalten muss er sich also, der Franz, und das passt ihm gar nicht.