Stromkrise in Libyen: Blackout trifft ganze Nation

Seit dem Arabischen Frühling im Jahr 2011 kommt es in Libyen beinahe täglich zu Stromausfällen. Oft kam es in der Vergangenheit zu Abschaltungen, weil das Netz überlastet war. Die Lage hat sich aber inzwischen verbessert, auch weil seit einigen Jahren wieder mehr ausländische Unternehmen an Reparaturen sowie der Stabilisierung des Stromnetzes beteiligt sind.