DNA führt Polizei zu „geladenem“ Reifenschlitzer

Volltrunken und wütend

Nachdem die Polizisten an seine Tür geklopft hatten, zeigte sich der Verdächtige (er war zum Tatzeitpunkt auf Besuch in Kärnten) vollauf geständig. Er sei stark alkoholisiert, und wegen Streitereien in seinem privaten Umfeld „sehr geladen“ gewesen. Mit einem Taschenmesser habe er seine Aggression und Wut in Folge an den ihm unbekannten, geparkten Fahrzeugen ausgelassen. Anzeige!