Lasst uns das Bargeld und lasst die Verfassung!

Bargeld in der Verfassung? Braucht es nicht!

Deswegen können Ideen wie der digitale Euro nur Zusatzangebote zu Bargeld sein. Wer will, der kann, und wer nicht will, der muss nicht. Deswegen hat der Gedanke von Kanzler Karl Nehammer, das Bargeld in der Verfassung zu verankern, schon etwas für sich. Was er nur offenbar nicht weiß: Es braucht gar keine Verfassungsänderung! Es wäre nur eine Zierzeile, die keinen Mehrwert bringt!