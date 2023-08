Unruhen: Fünf französische Polizisten festgenommen

Mohamed Bendriss starb in der Nacht auf den 2. Juli in Marseille. Es ist der bisher einzige registrierte Todesfall im Rahmen der Unruhen, die Ende Juni nach dem Tod des 17-jährigen Nahel M. durch einen Polizeischuss in mehreren Städten Frankreichs ausgebrochen waren. Bendriss, verheirateter Vater eines Kindes, dessen Witwe ein zweites Kind erwartet, war bei den Unruhen mutmaßlich von einem Gummigeschoss getroffen worden, das häufig von der französischen Polizei verwendet wird.