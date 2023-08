Call Me Karizma: „Möchte der größte Rockstar sein“

Inspiriert dich diese Intensität im Publikum zu neuen Songs oder neuen Songfragmenten?

Ich füttere mich selbst von dieser Energie. Ich habe auch erst in Europa das erste Mal einen Moshpit bei einer meiner Shows gesehen. Im Hip-Hop gibt es das nicht wirklich, deshalb liebe ich die Rockmusik so sehr. Sie ist einfach energetischer und ungezügelter. Ich will den Hip-Hop in den Rock bringen, weil beide Welten zusammen am besten funktionieren. Das sieht man auch bei Rage Against The Machine oder Limp Bizkit, aber jüngere Bands haben diesen Weg ein bisschen verloren. Diese Fackel würde ich gerne weitertragen. Ich habe keine Scheuklappen. Die Leute merken sofort, wenn du etwas aus Kalkül machst - das siehst du bei vielen Künstlern sofort. Der Track kann gar nicht so gut sein, dass du diesen Fake in der Stimme dann nicht bemerkst. Ich hüpfe zwischen den Genres hin und her und bin der Ansicht, dass eine Einordnung weniger wichtig ist als die Ehrlichkeit und die Power, die Musik transportiert.