Dubai: Bär entwischt aus Kiste in Flugzeug

Am Freitag sorgte ein Bär für Verzögerungen am Flughafen in Dubai. Der Bär hätte eigentlich von Bagdad nach Dubai transportiert werden sollen, ist aber aus seiner Kiste im Frachtraum ausgebrochen. Die betroffene Fluglinie Iraqi Airways entschuldigte sich für die Verzögerungen, nachdem das Video in sozialen Medien verbreitet worden war.