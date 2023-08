Die Lewandowskis im Bade-Modus

„Ende einer Ära“?

Ob „Lewy“ wieder zur Höchstofrm wie im Vorjahr - mit 23 Toren in 34 Einsätzen - auflaufen wird und so zur Titelverteidigung des FC Barcelona beitragen kann? Englands Experte Gary Lineker jedenfalls rechnet „schön langsam“ mit dem „Ende seiner (Lewandowski, Anm.) Ära“. Ehrlicherweise auch nicht die waghalsigste Prognose bezogen auf einen (in 13 Tagen) 35-Jährigen. Allerdings legen gerade die jüngsten Sommerfotos wieder nahe, dass „Lewy“ zumindest körperlich so fit wie nie ist. Und den berüchtigten Riecher wird er womöglich auch nicht so schnell ablegen.