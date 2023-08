Polizei stoppt Schlepper mit acht Personen in Wien

Acht Personen - davon drei Kinder - wurden am Sonntag in der Früh von der Polizei in Wien-Fünfhaus in einem Auto entdeckt. Bei dem Lenker des Pkw soll es sich um einen mutmaßlichen Schlepper handeln. Der junge Mann (21) wurde festgenommen, die beförderten Personen in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.