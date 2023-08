Bauarbeiten: Bombensuche jetzt auch in Innsbruck!

Mittels Geoscreening ist derzeit eine Spezialfirma beim Innsbrucker Westbahnhof möglichen Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg auf der Spur. So ließen sich auch die Wiesen in der rund 500-Seelen-Gemeinde Vals, wo am Samstag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe explodiert war, sicher „entschärfen“.