Cannabis-Automaten: Rechtlich „Kraut und Rüben“

Im Zuge der Pleite eines großen deutschen Hanfprodukte-Herstellers 2022 brachte FI-Sicherheitssprecher GR Kurt Wallasch bei der Stadt einen Prüfantrag betreffend der Zulässigkeit des Vertriebes von Hanf- bzw. CBDF-Produkten in Innsbruck ein. Hintergrund war einerseits der „Wildwuchs“ an einschlägigen Automaten, andererseits die rechtliche Grauzone, in der hier agiert wird.