Frisör in Nöten: „Mir geht das Bleichmittel aus“

Binnen zweieinhalb Wochen spielte der neue Film von US-Regisseurin Greta Gerwig weltweit mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Alleine in Österreich pilgerten deshalb am letzten Juli-Wochenende 84.000 Menschen in die Kinosäle. Insgesamt dürften mittlerweile eine halbe Million Österreicher den Film im Kino gesehen haben.