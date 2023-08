Nehammer will „Recht auf Bargeld“ in Verfassung

Nehammer will Grundversorgung mit Bargeld

Daher will der Kanzler die Sicherstellung von Scheinen und Münzen als Zahlungsmittel in die Verfassung bringen. „Die Menschen müssen eine Absicherung haben, dass Bargeld ein Zahlungsmittel bleibt und die Möglichkeit haben weiterhin mit Bargeld zu bezahlen. Und sie müssen eine Grundversorgung mit Bargeld in zumutbarer Entfernung haben. Das ist auch eine Frage der Unabhängigkeit und der Krisenvorsorge“, so der Bundeskanzler. „Die Bedeutung des Bargelds in Österreich zeigt sich auch an einer eindrucksvollen Zahl: Pro Jahr werden rund 47 Milliarden Euro an Bankomaten in Österreich abgehoben.“