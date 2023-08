Kein Kommentar zu ihrem dunklen Familiengeheimnis

Was genau passiert war, enthüllten ihre Scheidungspapiere. In den offiziellen Papieren - Edith reichte 1919 die Scheidung ein - heißt es der „Daily Mail“ zufolge: „Der besagte Philip Morton Shand griff seine Frau gewaltsam an, indem er sie in ihrem Nachthemd an den Armen aus dem Bett in ein Gästezimmer zerrte, ihr die Brust und die Knie quetschte und auf den Kopf schlug, woraufhin sie ohnmächtig wurde.“