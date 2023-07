Königin Camilla bekommt kein Extra-Gehalt.

Derzeit beträgt der Anteil 25 Prozent an den Einnahmen des Liegenschaftsverwalters Crown Estate, dem große Ländereien sowie wertvolle Immobilien etwa in London gehören, aber auch der Meeresgrund in der britischen Zwölf-Meilen-Zone. Aus einem Deal, bei dem Unternehmen sich gegen Optionsgebühren Flächen für den Bau von Offshore-Windparks sicherten, fließt künftig jährlich eine Milliarde Pfund zusätzlich an das Crown Estate. Würde der Sovereign Grant wie bisher berechnet, erhielte die Krone davon also 250 Millionen. Charles schloss aber eine Erhöhung des Sovereign Grant umgehend aus.