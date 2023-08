Wermutstropfen ist der Antrieb für Thiem

Wermutstropfen, aber Anspruch

Der hatte in der abgelaufenen Woche durchaus Methode in Kitzbühel. Auch dank Dominic Thiem. Der 29-Jährige stand in Österreichs Ski-Mekka nach 986 Tagen erstmals in einem ATP-Finale, verlor dies aber wie 2014. Damals gegen David Goffin (Bel), am Samstag gegen Sebastian Baez (Arg/3:6, 1:6). „Aber ich kann ja nicht jede Partie (drei nach 0:1-Satzrückstand) drehen“ Selbst wenn erneut ein volles Haus - viermal ausverkauft, insgesamt kamen 50.000 Fans zum 250er-Event - alles versuchte, er selbst alles gab. „Ein Wermutstropfen - aber auch mein Anspruch, in Zukunft wieder in Finali zu stehen!“