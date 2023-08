Thiem „will jede einzelne Sekunde mitnehmen“

„Das war hier eine ganz besondere Woche, ein ganz besonderes Turnier für mich - auch wenn ich mir den Ausgang natürlich anders gewünscht hätte.“ Doch Dominic Thiem kann Kitzbühel erhobenen Hauptes und mit viel Selbstvertrauen verlassen - zumal ihn die 150 Final-Punkte in der am Montag erscheinenden ATP-Weltrangliste auch wieder in die Top-100 (aktuell 89) spülen werden. „Ich will jede einzelne Sekundeaus diesem Turnier für die nahe Zukunft mitnehmen.“