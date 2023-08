Klimakleber bringen Gamper um WM-Top-Platzierung

In der vierten von zehn Runden auf der 14-Kilometer-Runde in Glasgow wurde die Spitzengruppe vom Feld mit allen Stars eingeholt. „Zwei Runden konnte ich mich noch in der ersten Gruppe halten. Als dann die nächsten Attacken folgten, bin ich aber zurückgefallen. Ich denke, ich habe noch das Beste herausgeholt“, sagte Gamper.