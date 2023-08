Lenker fährt auf Gegenfahrbahn - zwei Verletzte

Am Sonntagmorgen fuhr ein 55-jähriger Oberösterreicher mit seiner Frau auf der B311 im Gemeindegebeit von St. Martin nach Zell am See. Gegen 8.30 Uhr geriet er im Ortsteil Obsthrun plötzlich auf die Gegenfahrbahn, wo eine 51-jährige Pinzgauerin in ihrem Pkw unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge stießen an der Seite aneinander und wurden dabei „erheblich beschädigt“, wie die Polizei mitteilte.